مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان:
۸۱ پروژه گردشگری در لرستان در حال اجراست
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: ۸۱ پروژه گردشگری در استان با ۱۲ همت در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در نشست تخصصی فعالان گردشگری لرستان که در سالن جلسات فرمانداری بروجرد برگزار شد، اظهار کرد: بخش اعظم این میزان سرمایهگذاری در بروجرد است.
عطا حسنپور خاطرنشان کرد: شهرستان بروجرد دارای ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی و بیش از ۱۰۰ خانه تاریخی است که تاکنون فقط چهار خانه واگذار شده که در این راستا باید تلاش شود خانههای بیشتری جهت بهرهبرداری معرفی و واگذار شود.
مدیر کل میراث فرهنگی لرستان اضافه کرد: در زمینه گردشگری امسال رتبه سوم را کسب کرده که این به دست آوردن این رتبه بسیار سخت بود و نگهداری از این رتبه بسیار سختتر خواهد بود.
حسنپور بیان کرد: در حال حاضر ۳۰۰۰ تخت در استان وجود دارد که با ایجاد زیرساختها این عدد به ۵۰۰۰ تخت خواهد رسید.
وی ادامه داد: با توجه به پیشینه فرهنگی و ادبی بروجرد گردشگری ادبی و فرهنگی در این شهرستان استارت زده شود و هر سال برای بزرگان ادبی و فرهنگی شهرستان بزرگداشتهای برگزار شود.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان تصریح کرد: موانع ثبت مسجد امام خمینی (ره) و مسجد جامع باید طی چند ماه اخیر برطرف شود تا ارزیاب یونسکو آن را تایید کند.
حسنپور با اشاره به بافت تاریخی بروجرد، افزود: شهردار بروجرد برای این بافت شهردار بافت تاریخی تعیین کردهاند که این مهم نشاندهنده مورد اهمیت قرار دادن شهردار به این منطقه است و باعث جذب گردشگر خواهد شد.
وی یادآور شد: روستای کپرجودکی یا همان روستای لکلکها برای ثبت جهانی معرفی خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان اظهار کرد: ثبت جهانی دره خرمآباد باعث شد تا نام لرستان در جهان بدرخشد و لرستان پایتخت پیش از تاریخ جهان قرار گرفته است.
حسنپور با اشاره به اینکه کهنترین پرونده ایرانی برای ثبت جهانی در کشور پرونده ثبت جهانی خرمآباد بوده است افزود: هدف از ثبت جهانی خرمآباد توسعه صنعت گردشگری و جایگرفتن در نقشه جهانی یونسکو بوده که منفعت ثبت جهانی به جیب صنعت گردشگری خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: بحث گردشگری خوراک و صنایع وابسته بروجرد سرآمد بوده که نیاز است به کشور معرفی شود و از دیگر ظرفیتهای گردشگری بروجرد، گردشگری عشایری است.