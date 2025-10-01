مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: ۸۱ پروژه گردشگری در استان با ۱۲ همت در حال اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در نشست تخصصی فعالان گردشگری لرستان که در سالن جلسات فرمانداری بروجرد برگزار شد، اظهار کرد: بخش اعظم این میزان سرمایه‌گذاری در بروجرد است.

عطا حسن‌پور خاطرنشان کرد: شهرستان بروجرد دارای ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی و بیش از ۱۰۰ خانه تاریخی است که تاکنون فقط چهار خانه واگذار شده که در این راستا باید تلاش شود خانه‌های بیشتری جهت بهره‌برداری معرفی و واگذار شود.

مدیر کل میراث فرهنگی لرستان اضافه کرد: در زمینه گردشگری امسال رتبه سوم را کسب کرده که این به دست آوردن این رتبه بسیار سخت بود و نگهداری از این رتبه بسیار سخت‌تر خواهد بود.

حسن‌پور بیان کرد: در حال حاضر ۳۰۰۰ تخت در استان وجود دارد که با ایجاد زیرساخت‌ها این عدد به ۵۰۰۰ تخت خواهد رسید.

وی ادامه داد: با توجه به پیشینه فرهنگی و ادبی بروجرد گردشگری ادبی و فرهنگی در این شهرستان استارت زده شود و هر سال برای بزرگان ادبی و فرهنگی شهرستان بزرگداشت‌های برگزار شود.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان تصریح کرد: موانع ثبت مسجد امام خمینی (ره) و مسجد جامع باید طی چند ماه اخیر برطرف شود تا ارزیاب یونسکو آن را تایید کند.

حسن‌پور با اشاره به بافت تاریخی بروجرد، افزود: شهردار بروجرد برای این بافت شهردار بافت تاریخی تعیین کرده‌اند که این مهم نشان‌دهنده مورد اهمیت قرار دادن شهردار به این منطقه است و باعث جذب گردشگر خواهد شد.

وی یادآور شد: روستای کپرجودکی یا همان روستای لک‌لک‌ها برای ثبت جهانی معرفی خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان اظهار کرد: ثبت جهانی دره خرم‌آباد باعث شد تا نام لرستان در جهان بدرخشد و لرستان پایتخت پیش از تاریخ جهان قرار گرفته است.

حسن‌پور با اشاره به اینکه کهن‌ترین پرونده ایرانی برای ثبت جهانی در کشور پرونده ثبت جهانی خرم‌آباد بوده است افزود: هدف از ثبت جهانی خرم‌آباد توسعه صنعت گردشگری و جای‌گرفتن در نقشه جهانی یونسکو بوده که منفعت ثبت جهانی به جیب صنعت گردشگری خواهد رفت.