سربازان سرمایههای عزت، آرامش و امنیت کشورند
سرپرست فرمانداری ماکو گفت: سربازان غیور این نظام جوانانی مؤمن و مسئولیتپذیرند که با ایثار و انضباط، پاسدار عزت، آرامش و امنیت میهن اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ همزمان با روز سرباز، مراسم تجلیل از سربازان نمونه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هنگ مرزی ماکو با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو و فرماندهان نظامی و انتظامی در محل سپاه ماکو برگزار شد.
رضایی سرپرست فرمانداری ماکو در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و تبریک روز سرباز، اظهار داشت: سربازان، پشتوانههای عزت و اقتدار ملی هستند که با تعهد و ایمان خود، آرامش جامعه را پاسداری میکنند.
وی تاکید کرد: خدمت سربازی نه تنها انجام یک وظیفه قانونی، بلکه مدرسهای برای پرورش روحیه مسئولیتپذیری، انضباط اجتماعی و روح ایثارگری است.
رضایی با اشاره به اینکه، جامعهای که سربازان خود را ارج مینهد، در حقیقت به آینده خود توجه دارد افزود: امروز جوانان این مرز و بوم با حضور در صفوف نیروهای مسلح، ضمن پاسداری از مرزهای جغرافیایی، از مرزهای اخلاق، ایمان و هویت ملی نیز صیانت میکنند لذا سربازان ما نمایندگان غیرتمند نسلی هستند که در برابر هر تهدید و خطری با شجاعت و استقامت میایستند.
سرپرست فرمانداری ماکو خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم، وامدار تلاشهای خاموش و بیادعای سربازانی است که دور از خانواده، شبانهروز در سنگر خدمت حضور دارند و تجلیل از سربازان نمونه، تنها تقدیر از افراد خاص نیست؛ بلکه نمادی از قدردانی یک ملت از همه فرزندان رشید خود است که در این مسیر، سربلندی ایران اسلامی را رقم میزنند.
سرهنگ سلطانی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان ماکو نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه رفیع سربازی در فرهنگ اسلامی و انقلابی گفت: سربازان، پیشگامان اقتدار ملی و نماد ایستادگی، صبوری و خدمت بیمنت هستند. تجلیل از سربازان نمونه در حقیقت پاسداشت همه جوانانی است که با پوشیدن لباس مقدس سربازی، حافظ امنیت، ارزشها و استقلال کشورند.
در پایان این مراسم، از جمعی از سربازان نمونه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هنگ مرزی شهرستان ماکو با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.