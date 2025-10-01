نیرو‌های ویژه دریایی رژیم صهیونیستی با ورود به چند کشتی عضو ناوگان صعود، کنترل آنها را به دست گرفته و شماری از حاضران در این کشتی‌های کمک رسانی برای مردم غزه را باداشت کردند.

براساس اعلام این منابع، دو کشتی «ألما» و «سایروس» توقیف شده‌اند و نیروی دریایی رژیم اشغالگر به کاروان ناوگان صمود دستور داده، مسیر خود را به سمت بندر اسدود در سرزمین‌های اشغالی تغییر دهد.

ناوگان صمود که با هدف شکستن محاصره دریایی غزه به سوی سواحل این منطقه در حرکت است، بامداد امروز از ورود به منطقه‌ای پرخطر خبر داد. کاروان صمود متشکل از چندین کشتی و شناور، اوایل شهریور از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرده و بیش از ۵۰۰ فعال از ۴۰ کشور جهان در آن حضور دارند.