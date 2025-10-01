شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در حساب رسمی کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: پاکستان حمله ناجوانمردانه نیروهای اسرائیلی به چهل کشتی شامل ناوگان امدادرسانی غزه به نام الصمود حامل بیش از ۴۵۰ امدادگر از ۴۴ کشور را به شدت محکوم میکند.
وی ضمن ابراز همبستگی با سرنشینان ناوگان امدادی الصمود، خواستار آزادی فوری آنان شد و افزود: جرم این افراد فقط حمایت از فلسطینیان است.
نخست وزیر پاکستان تاکید کرد: این وحشیگری اسرائیل باید پایان یابد. باید به صلح فرصت داده شده و کمکهای بشردوستانه به نیازمندان برسد.
ترکیه: حمله اسرائیل به «ناوگان الصمود» عمل تروریستی و نقض فاحش حقوق بینالملل است
وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیهای شدیداللحن، اقدام نیروی دریایی اسرائیل علیه «ناوگان الصمود» را «عمل تروریستی» توصیف و تأکید کرد این حمله جان غیرنظامیان را به خطر انداخته و «نقض فاحش» قوانین بینالمللی است.
در ادامه بیانیه وزارت خارجه این کشور آمده که حمله اسرائیل به کشتیها «زندگی غیرنظامیان بیگناه» را به مخاطره انداخته و مصداق بارز نقض قوانین بینالملل و حقوق بشر است.
وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اعلام آغاز «اقدامات لازم» برای پیگیری فوری وضعیت اتباع ترکیه و سایر اتباع کشورها که در جریان توقیف کشتیها بازداشت شدهاند، گفت آنکارا از «مسیرهای قانونی» برای محاکمه عاملان این حادثه استفاده خواهد کرد و برای آزادی سریع شهروندان خود تلاش میکند.
آنکارا همچنین از سازمان ملل و همه نهادهای بینالمللی خواست فوراً وارد عمل شده، محاصره غزه را بردارند و عبور بیخطر کمکهای انساندوستانه و آزادی عمل ناوبری دریایی در منطقه را تضمین کنند؛ وزارت خارجه تأکید کرد که چنین حملاتی میتواند تلاشها برای برقراری آتشبس و ارسال کمک را بهخطر اندازد.
بیانیه مذکور تصریح کرد که این اقدام گواه روشنی است بر اینکه «سیاستهای فاشیستی و نظامی» بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل که محاصرهای سخت بر غزه اعمال کرده و آن را در معرض قحطی قرار داده، محدود به فلسطینیها نیست، بلکه دامان هر کسی را میگیرد که در برابر ظلم اسرائیل مقاومت میکند.
وزارت خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرد که این حمله به تلاشها برای برقراری آتشبس در نوار غزه آسیب وارد نکند.
در ادامه بیانیه آمده که از زمان آغاز سفر «ناوگان الصمود»، ترکیه در هماهنگی نزدیک با دیگر کشورهایی که اتباع آنها در این ناوگان حضور دارند، فعالانه مشارکت داشته است.
بولیوی: جهانیان علیه وحشیگری اسرائیل بسیج شوند
«لوئیس آلبرتو آرسه کاتاکورا» رئیس جمهور بولیوی بامداد پنجشنبه حمله رژیم صهیونیستی به کشتیهای ناوگان «صمود» برای کمکرسانی به غزه را محکوم کرد.
آرسه در بیانیهای گفت: «ما حمله وحشیانه اسرائیل در ساعات اخیر علیه ناوگان صمود را محکوم میکنیم. این اقدام خشونتآمیز که با مسئولیت نتانیاهو انجام شده، نقض آشکار قوانین بینالمللی و توهین به کرامت انسانی است».
شبکه «المیادین» به نقل از وی گزارش داد: «ما در برابر جهانیان، سیاست تروریستی نتانیاهو علیه مردمی که از محاصره، گرسنگی، اشغال و نسلکشی رنج میبرند را محکوم میکنیم».
رئیس جمهور بولیوی در ادامه اظهار داشت: «ما از جامعه بینالمللی، سازمانهای چندجانبه و مردم آزاد جهان میخواهیم که این وحشیگری جدید را محکوم کرده و علیه آن بسیج شوند».
آرسه همچنین افزود: «سکوت [در برابر جنایات اسرائیل]، همدستی است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، بشریت باید با عدالت و زندگی همراه باشد».
ونزوئلا: صهیونیستم، تنها تهدید واقعی برای جهان است
وزارت امور خارجه ونزوئلا حمله رژیم صهیونیستی به کشتیهای ناوگان «صمود» برای کمکرسانی به غزه را محکوم کرد.
این وزارتخانه در بیانیهای گفت: «ما با شدیدترین لحن، دزدی دریایی بزدلانه نیروهای اشغالگر اسرائیلی علیه ناوگان صمود را محکوم میکنیم».
شبکه «المیادین» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «محاصره کمکهای بشردوستانه، ابزاری عمدی برای جنگ و ادامه نسلکشی با روشهای دیگر است که به دنبال نابودی جمعیت از طریق گرسنگی دادن به آنهاست».
وزارت خارجه ونزوئلا با بیان اینکه تنها تهدید واقعی برای صلح جهانی، صهیونیسم است؛ تصریح کرد: «صهیونیسم یک ایدئولوژی استعماری و آپارتاید است که به طور سیستماتیک قوانین بینالمللی و کرامت انسانی را نقض میکند».
طبق این گزارش، این وزارتخانه همچنین افزود: «ما همبستگی تزلزلناپذیر خود را با مردم قهرمان فلسطین و با کسانی که امنیت خود را برای روشن نگه داشتن شعله بشریت به خطر میاندازند، تأیید میکنیم».