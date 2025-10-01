پخش زنده
اعضای هیات مدیره استقلال فردا (پنجشنبه) جلسهای مهم با ریکاردو ساپینتو خواهد داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شکست تیم فوتبال استقلال مقابل المحرق بحرین در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، مدیران باشگاه استقلال ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبیپوشان را احضار کردند تا فردا (پنجشنبه) در نشستی به بررسی وضعیت تیم استقلال و راههای برون رفت از بحران موجود بپردازند.
تیم استقلال در پنج بازی اخیرش در لیگ برتر صاحب یک پیروزی، یک شکست و سه تساوی شده و هر دو بازیاش در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را نیز واگذار کرده است.