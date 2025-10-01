معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان از آغاز طرح ملی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم در مدارس استان خبر داد و بر اهمیت این اقدام معنوی تأکید و آن را جزء برنامه های اولویت‌ دار و اصلی معاونت‌های پرورشی و فرهنگی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛غلامرضا فدوی با اشاره به توزیع و نصب ۱۶۰۰۰ کاربرگ حفظ در کلاس‌های مدارس ابتدایی، اظهار داشت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ طرح حفظ جزء ۳۰ به صورت ویژه و معلم محور برای تمامی دانش‌آموزان از جمله دانش آموزان مقطع ابتدایی با اهتمام بیشتری اجرا خواهد شد.

وی در خصوص گام‌های اجرایی این نهضت افزود: پس از آموزش، پیگیری و تمرین و تکرار با استفاده از ظرفیت مراسمات آغازین مدارس و پس از حفظ سوره‌های جز ۳۰ قرآن، اطلاعات حافظان قرآن کریم در سامانه ملی حفظ به نشانی hefz.telavat.ir به ثبت خواهد رسید. متعاقباً، توسط دارالقرآن‌های ۲۵ گانه سراسر استان، آزمون‌های مربوطه تعریف شده و ممتحنین مورد تأیید اداره تبلیغات اسلامی، محفوظات دانش‌آموزان را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

فدوی خاطرنشان کرد: مدرک اعطایی به حافظان، تنها مدرک رسمی و مورد تأیید در این طرح ملی خواهد بود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان در پایان، با بیان اینکه این طرح در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در جهت تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کشور اجرا می‌شود، گفت: آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با برگزاری جلسات و وبینار‌های مستمر، طراحی و اجرای فعالیت‌های انگیزه بخش، جلب مشارکت نهاد‌های فرهنگی، نظارت میدانی و در نهایت با اهدای جوایز مادی و معنوی به شیوه‌های مختلف، این نهضت جریان ساز و بزرگ معنوی را با جدیت پیگیری خواهد کرد.