عملیات اجرایی مرحله اول آبرسانی و خط انتقال فاضلاب شهرک شهید صیاد شیرازی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،طرح آبرسانی شهرک شهید صیاد شیرازی شامل احداث ۲ مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی، تصفیه خانه، حفر و تجهیز ۲ حلقه چاه، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ است.

برای اجرای آبرسانی به شهرک شهید صیاد شیرازی ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

طرح فاضلاب شهرک هم به طول بیش از ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۳۱۱ میلیارد تومان در ۴ مرحله اجرا خواهد شد.

بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی در این مراسم با صدور دستوری ویژه عملیات تامین آب شرب و راه‌اندازی شبکه فاضلاب شهرک شهید صیاد شیرازی در غرب تبریز را رسماً آغاز کرد.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای به‌ موقع پروژه‌های عمرانی اظهار داشت:شخصاً روند اجرای طرح را تا بهره‌برداری نهایی دنبال خواهم کرد تا با گذر زمان به فراموشی سپرده نشود.

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: این پروژه از منظر تامین آب پایدار و نیز سامان‌دهی فاضلاب شهری اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل در ردیف اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان قرار گرفته است.

سرمست همچنین بر لزوم استفاده بهینه از منابع آبی و بازچرخانی فاضلاب به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان استان اشاره کرد و افزود:شهرک شهید صیاد شیرازی می‌تواند الگوی موفقی برای تحقق این هدف باشد.