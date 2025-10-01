تیم دختران ایران در ادامه مسابقات تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای با نتیجه ۲ بر صفر بازی را به استرالیا واگذار کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران که برای نخستین‌بار در مسابقات بین‌قاره‌ای حضور یافته امروز و در دومین بازی خود مقابل استرالیا شکست خورد.

در این دیدار ساغر سالکی‌فر با نتایج ۲ بر ۶ و ۴ بر ۶ و شایلین ظفریکانی با نتایج ۲ بر ۶ و یک بر ۶ نتیجه را به رقبای استرالیایی خود واگذار کردند.



تیم دختران ایران نیز در نخستین بازی خود مقابل کره‌جنوبی با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شده بودند.

تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال کشورمان به دلیل کسب عنوان ششم در رقابت‌های قهرمانی آسیا به این رویداد دعوت شده است. این مسابقات بر روی زمین خاک به صورت ۲دیدار انفرادی و یک بازی دونفره از ۷ تا ۱۳ مهرماه در شیمکنت و تحت نظر فدراسیون تنیس آسیا و به میزبانی فدراسیون تنیس قزاقستان آغاز و در حال برگزاری است.

ساغر سالکی‌فر، شایلین ظفریکانی و نیل‌سو اشرف‌زاده با هدایت پونه طوافی و تونی اندروویچ به عنوان مدیر فنی راهی این مسابقات شده، ضمن آنکه سیدامیر برقعی مدیر توسعه تنیس غرب و آسیای میانه نیز در این رویداد حضور دارد.

تیم دختران ایران فردا به مصاف پاسفیک می رود.