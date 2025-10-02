پخش زنده
امروز: -
وزارت ورزش و جوانان، نایب قهرمانی ایران در جام ملتهای فوتبال نابینایان را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عرصه رقابتی جام ملتهای فوتبال نابینایان در هند، جلوهای از انگیزه، اراده و اقتدار مردانی بود که با چشم دل دیدند و با گامهای استوارشان، موفقیت را رقم زدند.
این دستاورد را به همه بازیکنان سختکوش، کادر فنی و سرپرستی، خانواده بزرگ جامعه ورزش نابینایان و مسئولان فدراسیون که بسترساز این افتخارآفرینی هستند، تبریک میگوییم.
به امید خدا این موفقیت، میتواند در عرصههای پیشرو نیز استمرار یابد تا روشندلان قهرمان و پهلوان همچنان پیامآور نشاط برای ایران عزیز باشند.