ویکتور مونتالیانی، نایب رئیس فیفا و رئیس کونکاکاف، اعلام کرد: هرگونه تصمیم‌گیری دربارهٔ تغییر محل برگزاری بازی‌های جام جهانی تنها در صلاحیت فیفاست و ربطی به دونالد ترامپ ندارد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مقام کانادایی پس از آن صحبت کرد که رئیس جمهور آمریکا گفته بود در صورت وجود «حتی اندکی خطر»، بازی‌های جام جهانی را از شهر‌هایی مانند سانفرانسیسکو و سیاتل (که به گفتهٔ او توسط چپ‌گرایان افراطی اداره می‌شوند) جابه‌جا خواهد کرد.

مونتالیانی گفت: این رقابت‌ها قلمرو فیفاست و این فیفاست که تصمیم می‌گیرد. با کمال احترام به رهبران کنونی جهان، فوتبال بزرگ‌تر از آنهاست و فوتبال از دولت‌ها، رژیم‌ها و شعارهایشان جان سالم به در خواهد برد.

این شخصیت کانادایی که کشورش به همراه آمریکا و مکزیک میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است، از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، بار‌ها درگیر مسائل دیپلماتیک شده است. مونتالیانی دربارهٔ موضوع حضور اسرائیل در مسابقات بین المللی نیز گفت این موضوع در حوزهٔ مسئولیت یوفاست:

با احترام، این تصمیم یوفاست. صحبت از یکی از اعضای آنهاست و باید به آن رسیدگی کنند. من نه تنها به روند درست تصمیم‌گیری، بلکه به هر تصمیمی که بگیرند احترام می‌گذارم. درخواست‌های زیادی از فیفا برای ورود به مسائل مختلف می‌شود، اما پیش از هر چیز باید گفت اسرائیل عضو یوفاست؛ درست مثل وقتی که من در منطقهٔ خودم (در کونکاکاف) باید به دلایل مختلف، با اعضا سر و کار داشته باشم.

او در بخش دیگری، دربارهٔ گسترش رقابت‌های فیفا و طرح‌های آینده گفت از جام جهانی باشگاه‌ها در فرمتی بزرگ‌تر حمایت می‌کند، اما با ایدهٔ جام جهانی ۶۴ تیمی در سال ۲۰۳۰ مخالف است.

من دلیلی برای برگزاری جام جهانی با ۶۴ تیم نمی‌بینم. نه فقط ما، بلکه یوفا و آسیا هم مخالف هستند. اما جام جهانی باشگاه‌ها یک موفقیت بزرگ بود. باید بررسی کنیم چه چیزی عملی است، چه تغییراتی در تعداد تیم‌ها نیاز داریم و محدودیت‌هایی که برای هر کشور در این دوره اعمال شد، چگونه باید اصلاح شود.