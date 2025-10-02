پخش زنده
امروز: -
هفته دوم فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری ۹ مسابقه در شهرهای مختلف اروپا پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج هفته دوم رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به این شرح است:
بارسلونا اسپانیا یک - ۲ پاری سن ژرمن فرانسه
گلزنان: فران تورس (۱۹) برای بارسلونا و سنی مایولو (۳۸) و گونچالو راموس (۹۰) برای پاری سن ژرمن
قره باغ جمهوری آذربایجان ۲ - صفر اف ث کپنهاگن دانمارک
اونیون سن ژیلوآز بلژیک صفر - ۴ نیوکاسل یونایتد انگلیس
آرسنال انگلیس ۲ - صفر المپیاکوس یونان
مهدی طارمی لژیونر ایرانی تیم المپیاکوس در دیدار مقابل آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا از دقیقه ۶۱ وارد زمین شد و توانست با ۸۶% دقت پاس، یک خلق موقعیت و یک بازپسگیری توپ نمره ۶.۳ از فوتموب دریافت کند.
موناکو فرانسه ۲ - ۲ منچسترسیتی انگلیس
بایرلورکوزن آلمان یک - یک آیندهوون هلند
بوروسیا دورتموند آلمان ۴ - یک آتلتیک بیلبائو اسپانیا
ناپولی ایتالیا ۲ - یک اسپورتینگ لیسبون پرتغال
ویارئال اسپانیا ۲ - ۲ یوونتوس ایتالیا