شکست بارسلونا مقابل پاری سن ژرمن، توقف منچسترسیتی و پیروزی پرگل دورتموند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به این شرح است:





بارسلونا اسپانیا یک - ۲ پاری سن ژرمن فرانسه

گلزنان: فران تورس (۱۹) برای بارسلونا و سنی مایولو (۳۸) و گونچالو راموس (۹۰) برای پاری سن ژرمن

قره باغ جمهوری آذربایجان ۲ - صفر اف ث کپنهاگن دانمارک

اونیون سن ژیلوآز بلژیک صفر - ۴ نیوکاسل یونایتد انگلیس

آرسنال انگلیس ۲ - صفر المپیاکوس یونان

مهدی طارمی لژیونر ایرانی تیم المپیاکوس در دیدار مقابل آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا از دقیقه ۶۱ وارد زمین شد و توانست با ۸۶% دقت پاس، یک خلق موقعیت و یک بازپسگیری توپ نمره ۶.۳ از فوتموب دریافت کند.

موناکو فرانسه ۲ - ۲ منچسترسیتی انگلیس

بایرلورکوزن آلمان یک - یک آیندهوون هلند

بوروسیا دورتموند آلمان ۴ - یک آتلتیک بیلبائو اسپانیا

ناپولی ایتالیا ۲ - یک اسپورتینگ لیسبون پرتغال

ویارئال اسپانیا ۲ - ۲ یوونتوس ایتالیا