به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، شهروند خبرنگار ما در پیام ارسالی از وضعیت نگران کننده کانال نیمه کاره واقع در انتهای خیابان چمران جنوبی گلایه کرده و رسیدگی فوری مسئولین را خواستار شده است.

متن پیام شهروند خبرنگار:

با سلام

این پروژه ایجاد کانال در سلماس انتهای خیابان چمران جنوبی رو پارسال تو زمستون اومدن کار کردن ولی فقط یکم حفاری کردن بعدش ول کردن یه ساله اینجوری مونده لطفا پیگیری کنین.