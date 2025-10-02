پخش زنده
استاندار هرمزگان برنامههای سفر یک روزه رئیس جمهور پزشکیان به بندرعباس را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، محمد آشوری افزود: بهره برداری از مرحله دوم نیروگاه برق آلومینیوم المهدی و مرحله دوم آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی از برنامههای سفر رئیس جمهور است.
وی گفت: رئیس دولت چهاردهم علاوه بر بهره برداری از طرحهای عمرانی و تولیدی، با متولیان مدرسه سازی، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری، فعالان سیاسی و اجتماعی، فرهیختگان و نخبگان هرمزگان نشستهای جداگانه خواهد داشت.
بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و دانش بنیان، انعقاد تفاهم نامهها و حضور در نشست شورای برنامه ریزی هرمزگان و نشست خبری نیز از برنامههای پایانی سفر یک روزه رئیس جمهور به هرمزگان است.
همچنین در نشست برنامهریزی و توسعه استان، تصمیمات اتخاذ شده برای تسریع روند توسعه هرمزگان اعلام و دکتر پزشکیان در پایان سفر در گفتوگویی تلویزیونی نتایج این سفر را تشریح خواهد کرد.
رئیس دولت چهاردهم هفتم اردیبهشت هم در پی حادثه در یکی از پایانههای کانتینری بندرشهید رجایی برای بررسی میدانی حادثه به بندرعباس سفر کرد.