مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۴۶ هزار و ۴۷ نفر در استان به سینما رفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،شهرام فرجی افزود: از ابتدای سال تا پایان شهریور، ۲۸ فیلم سینمایی در ۲ پردیس سینمایی بهمن و غدیر شهرکرد به روی پرده رفت و استقبال ۴۶ هزار نفری مخاطبان را در پی داشت.

وی با بیان اینکه این تعداد فیلم در ۳ هزار و ۷۰۰ نوبت به نمایش در آمد، گفت: گیشه سینما‌های استان هم در این مدت، فروش ۳۴ میلیارد و ۱۱۷ میلیون و ۷۶۵ هزار ریالی را به ثبت رساند.

فرجی از فیلم سینمایی «مرد عینکی» به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سینما‌های استان در ۶ ماهه نخست امسال نام برد و گفت: این فیلم رکود چهار میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریالی را در این مدت به خود اختصاص داده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: فیلم‌های «صددام»، «دایناسور»، «پیر پسر»، «رویای شهر»، «بامبولک» و «پسر دلفینی» به ترتیب جایگاه‌های دوم تا هفتم جدول پروفروش‌ترین فیلم‌های سینمایی در استان را در فصل‌های بهار و تابستان امسال در اختیار دارند.

فرجی همچنین به کاهش حدود ۱۱ درصدی آمار مخاطبان سینما در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و یادآور شد: تعطیلی موقت سینما‌ها در پی وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اثرات آن را می‌توان از علل پایین آمدن تعداد تماشاگران در این مدت دانست اگرچه آمار‌های به دست آمده در اواخر تابستان نشان دهنده سیر صعودی مخاطبان سینما در استان است.

وی افزود: امید می‌رود این سیر صعودی با بازگشایی مدارس و اجرای برنامه‌های مختلف برای حضور گروهی دانش آموزان در سینما‌ها و اضافه شدن فیلم‌های جدید به چرخه نمایش تداوم یابد.

هم‌اکنون ۲ پردیس سینمایی بهمن و غدیر در مرکز چهارمحال و بختیاری فعال است و پیگیری‌ها برای راه‌اندازی سینما در فارسان و بروجن ادامه داد. سینمای سیار انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد هم به صورت هم‌زمان، نمایش تعدادی از فیلم‌های سینمایی را در شهر‌ها و مناطق مختلف استان در دستور کار دارد.