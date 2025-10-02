پخش زنده
پروازهای ترکیه با برقراری مجدد پروازهای شرکت هواپیمایی پگاسوس به اصفهان افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان از برقراری مجدد پرواز از فرودگاه شهید بهشتی به فرودگاه صبیحا دومین فرودگاه بین المللی شهر استانبول خبر داد و گفت: شرکت هواپیمایی پگاسوس اقدام به برقراری پرواز در این مسیر کرده است.
ابوذر ضیایی افزود: این پرواز به صورت برنامهای در روزهای دوشنبه و جمعه هر هفته با ساعت ورود ۰۴:۵۵ بامداد از فرودگاه صبیحا و ساعت خروج ۰۵:۴۵ از فرودگاه اصفهان انجام خواهد شد.
در حال حاضر پروازهای بین المللی فرودگاه اصفهان به مقاصد استانبول، صبیحا، دبی، نجف، بغداد و کویت انجام م شود.
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی در شرق اصفهان دارای ۲ باند به طول چهار هزار و ۳۹۷ متر و عرض ۴۵ متر با ۱۰ جایگاه پذیرش انواع هواپیمای مسافربری و ترمینال پروازهای داخلی و خارجی است.