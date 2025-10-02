به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل فرودگاه‌های استان اصفهان از برقراری مجدد پرواز از فرودگاه شهید بهشتی به فرودگاه صبیحا دومین فرودگاه بین المللی شهر استانبول خبر داد و گفت: شرکت هواپیمایی پگاسوس اقدام به برقراری پرواز در این مسیر کرده است.

ابوذر ضیایی افزود: این پرواز به صورت برنامه‌ای در روز‌های دوشنبه و جمعه هر هفته با ساعت ورود ۰۴:۵۵ بامداد از فرودگاه صبیحا و ساعت خروج ۰۵:۴۵ از فرودگاه اصفهان انجام خواهد شد.

در حال حاضر پرواز‌های بین المللی فرودگاه اصفهان به مقاصد استانبول، صبیحا، دبی، نجف، بغداد و کویت انجام م شود.

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی در شرق اصفهان دارای ۲ باند به طول چهار هزار و ۳۹۷ متر و عرض ۴۵ متر با ۱۰ جایگاه پذیرش انواع هواپیمای مسافربری و ترمینال پروازهای داخلی و خارجی است.