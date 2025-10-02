به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد الله‌بخش افزود: شیلات استان برای نخستین بار در کشور موفق شد با استفاده از روش‌های علمی و مدیریت نوین به دستاوردی مهم در زمینه تولید پیله زالو (کوکون) از مولدین زالو دست یابد.

وی با بیان اینکه با بهره‌گیری از دانش فنی روز میانگین تولید پیله از هر مولد به ۶ عدد رسیده و هر پیله قابلیت پرورش هشت تا ۱۵ بچه زالو را دارد، اظهار کرد: تاکنون در مجموع بیش از ۲۰ هزار پیله زالو در استان اردبیل تولید شده است.

وی بیان کرد: این دستاورد ارزشمند زمینه‌ساز تولید اقتصادی و بهداشتی زالو در کشور بوده و گامی بزرگ در جهت توسعه پایدار این صنعت محسوب می‌شود.

مدیرکل شیلات و آبزیان استان اردبیل اضافه کرد: سال گذشته استان اردبیل با تولید بیش از ۶۰۰ هزار نخ زالوی طبی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال جایگاه خوبی در تولید زالوی کشور به دست آمد.

الله‌بخش ادامه داد: این موفقیت حاصل تلاش متخصصان، حمایت‌های علمی و همت فعالان بخش خصوصی است و می‌تواند راه را برای ارتقای تولید و صادرات این محصول هموار کند.

وی با بیان اینکه تولید و پرورش زالو بیش از هر چیزی نیازمند فراهم کردن محیطی مناسب برای رشد و تکثیر این موجود است، گفت: در محیط‌های پرورش مصنوعی که شامل استخر‌های پرورشی و یا ظروف و مخازن شیشه‌ای و پلی‌اتیلنی است باید شرایط مناسبی از نظر دما، تغذیه، نور، رطوبت، تهویه و عدم وجود آلودگی‌های صوتی و ارتعاشی برای رشد مهیا شود.

مدیرکل شیلات استان اردبیل افزود: به منظور جلوگیری از بروز و شیوع احتمالی بیماری‌ها در جامعه، پرورش زالو در داخل آپارتمان‌ها و منازل ممنوع بوده و مکان‌های پرورش باید بر اساس استاندارد‌های زیست محیطی و ضوابط سازمان دامپزشکی ایجاد شود.

استان اردبیل یکی از قطب‌های مهم پرورش و تولید ماهیان سردابی در کشور است و در سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۷۵ تن انواع محصولات شیلاتی و آبزیان در این استان تولید شد.

۶۰ درصد تولیدات آبزیان استان اردبیل مربوط به ماهیان سردابی است.