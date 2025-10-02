پخش زنده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از ابتلای تعداد محدودی از دانش آموزان به بیماریهای تنفسی و گوارشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ حسن کشاورز با اشاره به اینکه در زمان بازگشایی مدارس بیماریهای تنفسی و گوارشی افزایش میباید، گفت: فصل پاییز همواره بیماریهای مختلفی به همراه دارد و این امر سبب ابتلا دانش آموزان به مریضیهای فصلی میشود.
وی با بیان اینکه اکنون بیماریهایی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا هم در این فصل در بین دانش آموزان رایج است، افزود: امروزه ناحیه بهداشت سلامت در مدارس سراسر استان بوشهر مستقر و تقویت شده است و انتظار میرود دانش آموزان هم به گفتههای معلمان خود در ناحیه بهداشت سلامت توجه ویژه داشته باشند.
کشاورز توصیه کرد: دانش آموزان مکرر دستهای خود را بشویند و استفاده از ماسک را فراموش نکنند.