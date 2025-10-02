پخش زنده
هم اکنون ترافیک در محور چالوس سنگین و محورهای هراز و سوادکوه روان است.
*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورها:
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده پل زنگوله
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – تهران محدودههای استاندارد و پل فردیس
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده پل حصارک
- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدودههای دهشاد و رضی آباد
- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع
- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه نو
- تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب)
- ضمنا محور چالوس و آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی میباشند.
*محور مسدود غیرشریانی:
۱- دوآب – بلده
ادامه محدودیتهای ترافیکی در جادههای شمال
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران از اعمال محدودیتهای ترافیکی برای سهولت در تردد خودروها در جادههای شمال خبر داد و گفت: محدودیتهای ترافیکی از چهارشنبه ۹ مهر تا شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در جادههای مازندران اجرا میشود.
سرهنگ هادی عبادی افزود: به همین منظور تردد انواع موتورسیکلت به غیر از موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز ترافیک از روز چهارشنبه ۹ مهر ماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۲ مرداد ماه از محورهای کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، در تمامی محورهای مواصلاتی استان ممنوع است.
وی تصریح کرد: باتوجه به پیش بینی محدودیت تردد در صورت پرحجم بودن ترافیک، روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و شنبه بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه و مقطعی در مسیر رفت و برگشت انجام خواهد شد.
سرهنگ عبادی با اشاره به اعمال محدودیت قطعی برای انواع وسایل نقلیه در این محور در روز جمعه ۱۱ مهر ماه، اظهار کرد: در این محور از ساعت ۱۲ ظهر از آزاد راه تهران - شمال اعمال محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس انجام خواهد شد، از ساعت ۱۳ ظهر از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد کامل صورت خواهد گرفت از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به سمت تهران (مسیر شمال به جنوب) یک طرفه شده و ساعت ۲۴ شب طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دوطرفه میشود.
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به این که در صورت کم حجم بودن ترافیک محور طرح زودتر از زمان اعلامی به اتمام خواهد رسید، اظهار داشت: طی این مدت تردد از مسیر قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بوده ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در زمان اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱ صبح از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
سرهنگ عبادی با اشاره به محدودیتهای ترافیکی و ممنوع بودن تردد کلیه تریلرها از محور هراز، گفت: تردد انواع کامیون و کامیونت به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ مهر ماه از این محور ممنوع است.
وی خاطر نشان کرد: تردد انواع تریلر همچنان در محور هراز و بالعکس ممنوع میباشد و در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یک طرفه مقطعی روزهای ۵ شنبه و جمعه به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راه استان مازندران در خاتمه از رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران را دارند، خواست: ضمن مدیریت سفر خود، با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.