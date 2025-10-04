با رویکرد تغییر الگوی کشت
تیران و کرون قطب تولید فلفل دلمهای رنگی در استان
سالانه ۹۰ هزار تن فلفل دلمهای رنگی در تیران و کرون تولید و صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون با بیان اینکه تغییر الگوی کشت برای مقابله با خشکسالی در دو دهه اخیر در تیران و کرون اجرا شده است گفت: تولید و صادرات فلفل دلمهای رنگی افزون بر هفتاد میلیون دلار ارز آوری برای کشور به همراه دارد.
مهدی آرپناهی افزود: ۶۵۰ هکتار سطح زیر کشت محصولات گلخانهای در تیران و کرون برای بیست هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده است.
