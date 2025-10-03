به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شهرک صنعتی قدس آران وبیدگل گفت: نبود جاده مناسب، دکل مخابراتی و آنتن دهی مناسب، ساختمان آتش نشانی و نگهبانی، نداشتن مجوزتوسعه و روشنایی وفضای سبز ازمهمترین مشکلات این شهرک صنعتی است.

صابرحیدریان افزود: شهرک صنعتی قدس درشمال شهرآران و بیدگل واقع شده و بیش از ۶۰ واحدصنعتی هم اکنون درآن فعال است.