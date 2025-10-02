به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، رئیس اورژانس کرمان گفت: در پی واژگونی یک دستگاه وانت پیکان در کیلومتر ۱۷ محور راور به دیهوک (محدوده روستای یوسف آباد : ساعت ۶:۴۵ دیروز چهارشنبه ۲ گروه فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند اما.۲ زن و یک مرد با رده سنی ۳۰ تا ۳۶ ساله در پی شدت جراحات جان باختند.

غلامرضا خادمی‌پور افزود: همچنین در این حادثه ۲ زن ۳۳ و ۴۵ ساله مصدوم شدند که بعد از رهاسازی و دریافت اقدامات درمانی مناسب، با کمک گروههای فوریت‌های پزشکی به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) راور منتقل شدند و حال عمومی یک مصدوم حادثه وخیم گزارش شده است.

همچنین بنابه اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (E.O.C) جمعیت هلال احمر استان کرمان در پی گزارش اورژانس مبنی بر برخورد وانت با دیوار بلافاصله یک تیم امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد و ۲ فرد فوتی با کمک تیم امداد و نجات رهاسازی و تحویل عوامل مربوط شدند.

پلیس راه کرمان هنوز درباره علت این حادثه اظهار نظر نکرده است.

راور در فاصله ۱۳۰ کیلومتری شمال مرکز استان کرمان قرار دارد.