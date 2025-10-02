پخش زنده
امروز: -
در گردهمایی ائمه جمعه استان مازندران؛ بر حفظ بصیرت و ثباتقدم در مسیر ولایت تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گردهمایی فصلی ائمه جمعه استان مازندران دیروز با حضور حجت الاسلام اصلانی معاون تبیین و گفتمان سازی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در ساری برگزار شد.
در این گردهمایی مشکلات کشاورزی، دغدغههای فرهنگی، جوانی جمعیت و مسائل حجاب و عفاف در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده ولی فقیه در مازندران در این گردهمایی، با تاکید بر دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) بر حفظ بصیرت و ثباتقدم در مسیر ولایت تاکید کرد.
آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ضمن تبریک سالروز خجسته میلاد امام یازدهم امام حسن عسکری (ع) گفت: از خدای بزرگ عیدی میخواهیم. قطعاً بزرگترین عیدی، تعجیل فرج و توفیق حضور در عصر ظهور آن حضرت است.
وی افزود: اگر خدا آن عصر طلایی را مقدر کند، به بزرگترین عیدی خودمان رسیدهایم و اگر هم نشد، چون دلمان میخواهد، قطعاً در حماسههای آن روز سهیم و شریک خواهیم بود.
آیتالله محمدی لائینی همچنین یاد و خاطره مجاهدتهای دهها ساله بزرگان جبهه مقاومت، بهویژه سید حسن نصرالله، سید هاشم صفیالدین و سایر شهدا، از شهید خطیب مازندران، آیتالله شهید هاشمینژاد که هفتم مهرماه سالروز شهادت آن عزیز بوده است، یاد و برای همه شهیدان علو درجات مسألت کرد.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به جایگاه شهدا، تصریح کرد: صرف اینکه بگوییم روح شهید شاد باشد، کافی نیست؛ ما مدیون همه این شهیدان عزیز و بزرگوار هستیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن اشاره به روایت احمد بن اسحاق درباره جانشینی امام عسکری (ع) و معرفی امام زمان (عج)، تاکید کرد: خداوند زمین را هیچگاه بدون حجت نگذاشته است.
وی با اشاره به عنوان یکی از محورهای گردهمایی "چشماندازها و چالشها و جهاد تبیین در شبکه امامت"، عنوان کرد: چالشهای عصر غیبت ممکن است انسانها را از دین فاصله دهد.
آیت الله محمدی لائینی با اشاره به گلایه امام عسکری (ع) از برخی بزرگان زمان خود و اهمیت خودنگهداری، گفت: باید حواس ما جمع باشد، خود بزرگان هم ممکن است بلغزند؛ امام جمعه هم ممکن است بلغزد، باید همیشه خودمان را با خط ولایت تراز بگیریم و درست حرکت کنیم، درست حرف بزنیم و درست راه برویم.
امام جمعه ساری ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این گردهمایی با موضوع "موقوفات و درآمدهای پایدار و جهاد تبیین"، اذعان داشت: همه در خط دین و دیانت و ولایت، پشت سر مقام معظم رهبری، در مواجهه خصمانه با استکبار جهانی، ادامه راه شهدا را دنبال کنند و همواره وحدت و انسجام روزافزون باشد.
حجت الاسلام انتظاری رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مازندران هم گفت: در این نشست چشم اندازها و چالشهای استان با حضور ۴۷ امام جمعه سراسر استان مورد بررسی قرار گرفت.
گلی و گزارشی از این گردهمایی: