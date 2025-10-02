قاتل فراری در بوستان جنگلی کرمان پس از شناسایی در تبریز و ورود به بم دستگیر شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمامرکز کرمان، رییس پلیس آگاهی استان از دستگیری عامل قتل رخ داده در بوستان جنگلی کرمان خبر داد و گفت: این قاتل فراری در تبریز شناسایی و پس از ورود دوباره به استان کرمان دستگیر شد.

سرهنگ میرحبیبی افزود:: در پی قتل یک مرد جوان در پارک جنگلی کرمان اوایل شهیور امسال ماموران پلیس آگاهی با پیجویی بی وقفه و با تکمیل اقدامات اطلاعاتی به هویت عامل قتل فردی از اتباع خارجی پی بردند و با ردزنی‌های دقیق از خروج این فرد از حوزه استان مطلع شدند.

رییس پلیس آگاهی استان کرمان ادامه داد: با تلاش شبانه روزی ماموران پلیس آگاهی موقعیت دقیق این قاتل فراری در تبریز شناسایی و با ردزنی‌های بعدی در لحظه ورود دوباره به استان کرمان در حوزه شهرستان بم دستگیر شد.

بگفته وی: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی به انجام این قتل به سبب وقوع نزاع با مقتول اعتراف کرد و روانه زندان شد.