به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، تیم فوتبال شمس آذر در هفته ششم لیگ برتر میهمان آلومینیوم اراک خواهد بود.

این دیدار از ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه فردا در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار می‌شود.

نماینده استان از پنج بازی گذشته خود پنج تساوی را در کارنامه ثبت کرده است.

شمس آذر با توجه به سه امتیاز کسر شده از سوی سازمان لیگ، با کسب دو امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

قرعه کشی لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان

در این مسابقات تیم‌های طلایه داران و آرمان گستر بویین زهرا، آسمان و ستاره شهر اقبالیه، اوژن و اتحاد قزوین و ایثار آبیک با هم رقابت می‌کنند.

این رقابت‌ها از اوایل آبان آغاز خواهد شد.

شکست فوتبالیست‌های امید شمس‌آذر مقابل تراکتور

نماینده استان در هفته نخست لیگ برتر فوتبال امید‌ها، با نتیجه ۲-۱ بازی را به تراکتور واگذار کرد.

این بازی در ورزشگاه شهید قویدل تبریز برگزار شد.

تیم فوتبال شمس آذر در هفته دوم لیگ برتر امید‌های کشور هفدهم مهر از نود ارومیه پذیرایی می‌کند.