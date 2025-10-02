به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کارشناس سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: موافقت اصولی برای راه‌اندازی یک مجتمع گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.

مهدی مظلوم گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این مجتمع گردشگری ۱۶۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

وی افزود: با بهره‌برداری از این مجتمع گردشگری در شهرستان شهرکرد زمینه اشتغال‌زایی مستقیم هشت نفر فراهم خواهد شد.

مظلوم گفت: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.