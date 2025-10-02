به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیست و هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با حضور ۱۲ تیم از امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ در شهر‌های مختلف کشور آغاز می‌شود.

تیم کاله مازندران در هفته نخست این رقابتها؛ از ساعت ۱۸ عصر امروز پنجشنبه در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل میزبان تیم تازه وارد استقلال تهران است.

کاله‌ای‌ها پس از جدایی " مهران حاتمی " از سرمربیگری این تیم، بلافاصله با " فرزاد کوهیان " مربی تیم ملی بسکتبال کشور وارد مذاکره شدند و سکان هدایت این تیم را به این مربی نام آشنا واگذار کردند.

این تیم پس از جدایی " سجاد پذیرفته و چند بازیکن جوان دیگر، درفصل نقل وانتقالات با جذب " جلال آقامیری" وتمدید قرارداد بازیکن ملی پوش خود همچون " روزبه ارغوان، نوید اصلانی" و بازیکنان تیم ملی جوانان با ترکیبی از با تجربه‌ها و جوان راهی مسابقات لیگ شد.

شاگردان " فرزاد کوهیان" تمرینات آماده سازی خود را از مردادماه در آمل شروع کردند و درطی این مدت با انجام بازی‌های دوستانه و حضور درتورنمنت تیم‌های لیگ برتری، آماده حضور در این مسابقات شده‌اند.

در همین حال مربی تیم کاله مازندران درخصوص آخرین شرایط این تیم پیش از شروع بازی‌های لیگ گفت: با توجه به شروع زودهنگام تمرینات گروهی، بازیکنان کاله تقریبا به آمادگی نسبی خوبی رسیدند و برای بازی‌های لیگ آماده هستند.

محمدرضا قربانی شرایط تیمش را با توجه به جذب بازیکنانی که در این فصل در اختیار دارد، مناسب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه با حمایت‌هایی که باشگاه کاله دارد، و حضور هواداران پرشور آملی، امسال تیم متفاوت تری در لیگ خواهیم داشت.

استقلال با ملی پوشان در آمل

استقلال تهران، تیم تاره وارد لیگ بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور است که نخستین حریف کاله مازندران محسوب می‌شود.

در فصل جاری، خبر تشکیل تیم بسکتبال استقلال برای علاقه‌مندان به این رشته قابل توجه بود.

تیمی که به واسطه علاقه‌مندان بی‌شماری که در فوتبال دارد این‌بار در فضایی دیگر و در رشته‌ای توپ‌وتوری، وارد عرصه ورزش قهرمانی می‌شود.

مسئولان استقلال برای ورود پرقدرت به لیگ برتر بسکتبال، برخی چهره‌های ملی‌پوش را به خدمت گرفتند.

سکان هدایت این تیم بر عهده "مهران شاهین‌طبع" است و حضور ستاره‌هایی از جمله" ارسلان کاظمی، نوید رضایی‌فر، حسن علی‌اکبری و محمدمهدی رحیمی" در کنار بازیکنانی از جمله مهدی جعفری، مهدی حیدری، علیرضا شریفی و اشکان جعفری" نشان از عزم راسخ آبی‌های پایتخت برای قهرمانی یا حداقل حضور در جمع ۳ تیم پایانی دارد.

تیم کاله مازندران که در فصل گذشته این مسابقات از رسیدن به دیدار پایانی لیگ باز مانده بود، در این فصل با ستاره‌های ملی پوش و جوان خود و کادر فنی مجرب برای کسب نخستین پیروزی در بازی خانگی برابر میهمان تازه وارد خود لحظه شماری می‌کند.

برنامه هفته ۱ لیگ برتر بسکتبال:

پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴

شهرداری گرگان - نفت و گاز زاگرس جنوبی

ساعت ۱۵

رعد پدافند اصفهان - پترو نوین ماهشهر

ساعت ۱۶

طبیعت - گلنور اصفهان

ساعت ۱۶

پالایش نفت آبادان - پایش پارت شاهرود

ساعت ۱۶

مهگل البرز - پاس کردستان

ساعت ۱۸

کاله مازندران - استقلال تهران

ساعت ۱۸