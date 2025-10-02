پخش زنده
یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران در سردشت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران آذر ماه امسال در دو بخش رقابتی و غیررقابتی و با حضور هنرمندان موسیقی نواحی سراسر کشور در سردشت برگزار میشود.
این جشنواره به همت مؤسسۀ فرهنگی و هنری "شارو"، انجمن موسیقی و ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت و با حمایت نماینده مردم شهرستانهای سردشت و پیرانشهر و میرآباد در مجلس شورای اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی و با کمک و همکاری فرمانداری، شهرداری و کافه کتاب ژیکو برگزار خواهد شد.
هدف از این جشنواره، تقویت، بسط و گسترش فرهنگ فولکلور و موسیقی بومی نواحی ایران، فراهم کردن زمینهای مناسب برای رشد و ترویج گنجینۀ ارزشمند موسیقی و ارجگذاری به تلاش هنرمندان است.
یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران در دو بخش رقابتی و غیررقابتی ۱۱ تا ۱۳ آذر ماه در سردشت برگزارمیشود که شرکتکنندگان میتوانند دربخش رقابتی در شاخههای تکخوانی، تکنوازی، دونوازی در سه گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و گروه نوازی بدون محدودیت سنی شرکت کنند.
در بخش رقابتی، ریتم (فردی و گروهی)، کوک (فردی و گروهی)، نوانس و بیان موسیقی، تکنیک اجرایی، هماهنگی (در گروهها و دونوازیها؛ تسلط بر اجرا در تکخوانی و تکنوازی)، اصالت شعر و موسیقی، تلفیق شعر و موسیقی، انتخاب قطعات، نوآوری مبتنی بر حفظ اصالت موسیقی و آداب صحنه؛ معیارهای انتخاب داوران خواهد بود.
بخش غیررقابتی نیز در شاخههای تکخوانی، تکنوازی، دونوازی و گروهنوازی بدون محدودیت سنی برگزار میشود که در این بخش جشنواره میزبان حضور اساتید و پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران خواهد بود.
مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره موسیقی بَیت و حَیران ۲۰ آبان خواهد بود که متقاضیان میتوانند از طریق سامانۀ رسمی جشنواره به نشانی sharosardasht.com برای حضور در جشنواره ثبت نام کنند.