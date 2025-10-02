خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «محمد تقی سلجوقی» سرپرست فرودگاه شهدای ایلام اظهار داشت: در راستای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مردم و نیاز به ازدیاد پروازها، از ۱۶ مهرماه سال جاری چهار سورتی پرواز جدید به برنامه خطوط هوایی ایلام - تهران افزوده می‌شود. به گزارش؛ «محمد تقی سلجوقی» سرپرست فرودگاه شهدای ایلام اظهار داشت: در راستای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مردم و نیاز به ازدیاد پروازها، از ۱۶ مهرماه سال جاری چهار سورتی پرواز جدید به برنامه خطوط هوایی ایلام - تهران افزوده می‌شود.

وی افزود: این چهار سورتی برای نخستین بار در قالب برنامه پروازی شرکت هواپیمایی کاسپین و در مسیر رفت و برگشت ایلام - تهران گنجانده شده و تا پایان زمستان در روز‌های یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام خواهد گرفت.

سلجوقی همچنین از توافق با شرکت هواپیمایی آسمان خبر داد و یادآور شد: این شرکت که اکنون شش سورتی پرواز هفتگی در فرودگاه ایلام دارد، با افزایش دو سورتی دیگر به پرواز‌های زمستانی خود موافقت کرده است.

وی بیان کرد: دو سورتی پرواز جدید شرکت آسمان نیز از ابتدای آبان به جدول پرواز‌های فرودگاه شهدای ایلام افزوده خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه شهدای ایلام ادامه داد: با عملیاتی شدن این شش سورتی پرواز، تعداد کل پرواز‌های هفتگی فرودگاه شهدای ایلام به ۲۲ سورتی خواهد رسید که جهشی ۳۸ درصدی را در مقایسه با برنامه پروازی هفته گذشته نشان می‌دهد.