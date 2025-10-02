به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ وزیر راه و شهرسازی در بدو ورود به بوشهر در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که با تأکید مقام معظم رهبری و پیگیری رئیس‌جمهور دنبال می‌کنیم، اقتصاد بر پایه دریا و اقتصاد دریا محور است که در استان بوشهر نیز این راهبرد پیگیری خواهد شد.

وی گفت: حضور در این استان که مردمانی نجیب، استعمارستیز و مهمان‌نواز دارد، مایه افتخار است، بوشهر قلب تپنده اقتصاد ایران است و توسعه آن از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت راه و شهرسازی است.

صادق افزود: امروز از طرح‌های ریلی، بندری، آزادراهی، بزرگراهی و همچنین بخش مسکن بازدید می‌کنیم.