معاون خدمات شهری شهرداری شهرکرد از تأیید مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و کنترل سیلاب در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمدیان گفت: این طرح بزرگ زیرساختی با هدف کاهش خطرات ناشی از سیلاب و ساماندهی جوی‌ها و کانال‌های شهری طراحی شده است.

وی افزود: مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و کنترل سیلاب در شهر شهرکرد تکمیل و به تأیید رسیده است.

محمدیان با اشاره به ضرورت اجرای این طرح افزود: شهرکرد به دلیل شرایط توپوگرافی و بارش‌های فصلی، همواره با مشکلاتی نظیر آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب‌ها مواجه است و اجرای این شبکه می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات و ارتقای ایمنی شهروندان داشته باشد.

وی گفت: این طرح برای ساماندهی جوی‌ها، جداول و کانال‌های هدایت آب‌های سطحی شهر اجرا خواهد شد و تکمیل آن می‌تواند به مدیریت بهینه روان‌آب‌ها و کنترل سیلاب‌های احتمالی کمک کند.

وی با بیان اینکه میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه ۲۳ همت برآورد شده است، افزود: با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ای و در چند مرحله انجام خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری شهرکرد خاطرنشان کرد: بخشی از اعتبار این پروژه توسط سازمان شهرداری‌ها تأمین خواهد شد.

محمدیان با تأکید بر اینکه این طرح از جمله پروژه‌های زیربنایی و تأثیرگذار در توسعه شهری شهرکرد محسوب می‌شود، گفت: تکمیل آن علاوه بر کاهش خسارات ناشی از بارش‌های شدید، می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، کاهش هزینه‌های عمرانی ناشی از ترمیم معابر و همچنین افزایش تاب‌آوری شهر در برابر بحران‌های طبیعی کمک شایانی کند.