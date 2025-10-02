رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: دشمن به دنبال استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است لذا توجه به رفاه و اساسی‌ترین نیاز‌های مردم با هدف کنترل قیمت‌ها، حل بحران مسکن، و ارائه کالابرگ ضرورت داشته و نیازمند همت ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر با اشاره به فعال‌سازی اسنپ بک و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اظهار داشت: با گذشت بیش از ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی، اما دشمنان همواره شرایط متفاوتی را ایجاد کرده‌اند که تجربه‌های بسیاری را برای ما به همراه داشته و سبب شده تا تاب‌آوری و مقاومت نسبت به دسیسه‌ها بالا رفته و همچنین منجر به توانمندی کشورمان نیز شده است البته اینکه گفته می‌شود تحریم‌ها تأثیری ندارد، واقع‌بینانه نیست، بدون شک دشمن تلاش می‌کند از تمامی ظرفیت‌ها برای اعمال فشار بر کشور استفاده کند، اما طی سال‌ها فروش نفت با وجود تحریم‌ها هیچ‌گاه متوقف نشده و نخواهد شد همچنان که خرید کالا و تبادل ارز نیز با همین روند ادامه خواهد یافت.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به بازار‌های غیررسمی برای خرید و فروش نفت نیز ادامه داد: کشور‌های دنیا طی سال‌های مختلف نسبت به این روش فروش تجربه‌های زیادی کسب کرده و موجب شده تا انگیزه بالایی برای حضور در این بازار شکل گیرد چرا که این معاملات برای هر دو طرف خریدار و فروشنده مزایایی به همراه دارد. جهان امروز از دوران تک قطبی عبور کرده است. اگر وضعیت امروز کشور را با سال ۱۳۹۷مقاسیه کنیم، می‌بینیم که آن زمان تحریم‌های شدید باعث افت سنگین منابع ریالی و افزایش شدید قیمت ارز شده بود و همچنین تمامی کشور‌های دنیا در یک جبهه واحد علیه ما ایستاده بودند، اما امروز این وفاق وجود ندارد و بسیاری از کشور‌ها مانند چین و روسیه اعلام کرده‌اند که در تحریم‌های شواری امنیت مشارکت نمی‌کنند که این نشان می‌دهد کشور‌ها در یک فضای مستقل تصمیم می‌گیرند بدون اینکه مجبور به تبعیت از یک قدرت واحد باشند و این تغییر نشان می‌دهد که دنیا در یک معادله جدید پوست‌اندازی می‌کند و نظامات تازه‌ای در حال شکل گیری است که برای ایران فرصت و برای اروپا و آمریکا تهدید محسوب می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس انسجام درونی را موجب تاب‌آوری جامعه دانست و ادامه داد: علیرغم وجود مسائل داخلی در مقابل دشمن ایستاده‌ایم. نکته حائز اهمیت در این مدت اثبات بدعهدی طرف اروپایی و آمریکا به مردم بود از این رو مردم دیگر هیچ امیدی به وعده‌های غرب نخواهند داشت و همین امر موجب شده تا مردم با همه سلایق به این نتیجه برسند که برای اداره کشور باید روی پای خود ایستاد و از ظرفیت‌های داخلی برای هم‌افزایی و حل مسائل استفاده کنیم و راهی جز این وجود ندارد. پژمان باید بپذیریم که مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند از این رو توجه به رفاه مردم و پایه‌ای و اساسی‌ترین نیاز‌های مردم باید مورد توجه قرار گیرد؛ از این رو کنترل قیمت‌ها، حل بحران مسکن، ارائه کالابرگ و تضمین دسترسی همه دهک‌ها به کالا‌ها با قیمت ثابت اقداماتی است که امروز نیازمند همت ملی است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه دیگر بحث مذاکره با آمریکا و اروپا در کشور مطرح نیست، گفت: در شرایط فعلی باید تمامی ارکان نظام کنار هم قرار گیرند و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اهتمام خود را در حل مسائل و مشکلات کشور به کار گیرند.

پژمانفر در ادامه با تأکید بر صرف بخش عمده‌ای از درآمد مردم برای مسکن یادآور شد: این رقم در شهرستان‌ها بین ۴۰ تا ۴۵ درصد و در تهران حدود ۷۰ درصد است که اگر بتوانیم موضوع مسکن را برای مردم حل کنیم عملا ۵۰ تا ۶۰ درصد به قدرت خرید و درآمد خانوار‌ها اضافه خواهد شد بنابراین امروز دیگر نمی‌توان بدون برنامه و حساب شده، صرفا پول چاپ کرد و آن را به دست مردم داد، چرا که این کار باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. تحول در نظام تولید مسکن در گرو واگذاری زمین به مردم است. زمین بزرگترین عامل اثرگذار بر قیمت مسکن است؛ در این راستا مجلس یازدهم و دوازدهم تصمیمات خوبی برای حل مشکلات حوزه مسکن در برنامه هفتم اتخاذ کرده‌اند، از این رو اگر زمین‌های ملی با ملاحظاتی مانند درجه یک و یا دو نبودن خاک، دوری از گسل‌ها و مسیر مسیل‌ها به مردم واگذار شود موجب کاهش تصدی‌گری دولت در این موضوع و حضور پررنگ مردم در این طرح عظیم ملی پررنگ می‌شود.

وی افزود: تجربه بزرگترین کشور‌های دنیا نیز نشان می‌دهد که توسعه افقی شهر‌ها به همراه مرتفع‌سازی محدود در نقاط خاص، بهترین راهکار برای مدیریت بازار مسکن است از این رو مسئله مسکن با سیاست‌های صحیح زمین‌دار قابل حل است و این مسیر واقعی افزایش رفاه و قدرت خرید مردم است. بانک‌ها یکی از موانع بر سر راه تبدیل زمین به ساخت مسکن هستند. امروز شاهد فساد‌هایی در بانک‌ها هستیم که حتی کمیسیون اصل نود نیز به آن ورود کرده است، منابعی که می‌توانست در مسیر تولید مسکن یا سایر مسائل کشور صرف شود، اما در مسیر فساد هدر می‌رود.