رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اصلاح شیوه پرداخت کالابرگ تاکید کرد: با استفاده از کالابرگ باید قیمت چند قلم کالای اصلی را در طول سال ثابت نگه داریم به نحوی که افزایش قیمتها برای این کالاهای اساسی در طول سال بیش از میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان نباشد و مابهالتفاوت آن را دولت با کالابرگ الکترونیک جبران کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در دفتر آیتالله سید موسی شبیری زنجانی با این مرجع تقلید دیدار و گفتوگو دیدار کرد.
رئیس مجلس در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت و ماموریتهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکید کرد: کار مهم این مرکز ارائه نظر درباره سیاستها برای قانونگذاری است تا قوانین بر اساس مبانی شرعی و قانون اساسی تدوین شوند.
دکتر قالیباف با بیان اینکه معیشت مردم اولویت جدی مجلس است گفت: در همین روزها نیز بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه مطرح شد تا بتوانیم در حوزه معیشت، بهویژه در تامین کالاهای اساسی، اقدام کنیم.
وی تاکید کرد: با استفاده از کالابرگ باید قیمت چند قلم کالای اصلی را در طول سال ثابت نگه داریم به نحوی که افزایش قیمتها برای این کالاهای اساسی بیش از میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان نباشد و مابهالتفاوت آن را دولت با کالابرگ الکترونیک جبران کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در کنار همه این مشکلات، ملت ایران در برابر دشمنان و حملات سنگین آمریکا و رژیم صهیونیستی یکپارچه در کنار نظام و انقلاب ایستادهاند و این توفیق بزرگی از جانب خداوند است.
دکتر قالیباف همچنین افزود: یکی از موضوعات دیگر که در مجلس دنبال میکنیم، پیگیری تنقیح قوانین است، زیرا برخی قوانین مکرراً دچار فسخ ضمنی شدهاند و باید اصلاح یا تجمیع شوند تا ساختار و نظام اداره کشور چابکسازی شود.
آیتالله سید موسی شبیری زنجانی نیز در این دیدار با اشاره به آیه شریفه قرآن «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ» گفت: انشاءالله شامل این آیه هستید و رحمت خداوند شامل شما و همه خدمتگزاران نظام و همکارانتان در مجلس باشد؛ امیدوارم که با مجاهدت و تلاش مستمر، همه مسئولان و مدیران در مسیر رفع مشکلات مردم کوشا باشند.