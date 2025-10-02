پخش زنده
دبیر چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکبها گفت: با توجه به استقبال، مهلت ارسال آثار تا پانزدهم مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجتالاسلام محمود سواری گفت: تاکنون بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ اثر به دبیرخانه سوگواره ارسال شده که این میزان مشارکت، نشاندهنده اقبال گسترده هنرمندان و دوستداران آیینهای دینی به این رویداد معنوی است.
او با اشاره به استقبال پرشور شرکتکنندگان افزود: به منظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای علاقهمندان، مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.
دبیر چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکبها از برنامهریزی برای انتشار اطلاعیه بخش ویژه مردمی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این بخش با هدف مشارکت حداکثری عموم مردم در آیینهای سوگواری طراحی شده و شرایط حضور آسانتر علاقهمندان را فراهم میکند.
سواری افزود: علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق شماره ۰۹۳۹۴۹۳۴۳۶۱ به دبیرخانه چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکبها ارسال کنند.