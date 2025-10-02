رئیس اداره حفاظت محیط زیست رومشکان از دستگیری سه متخلف زیست محیطی و کشف و ضبط دو قبضه اسلحه شکاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شاهین میراحمدی گفت: در پی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر ورود سه متخلف زیست محیطی در زیستگاه‌های رومشکان، بلافاصله نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به منطقه مورد نظر اعزام و سه متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: از متخلفان دو قبضه اسلحه گلوله زنی شکاری به همراه سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

به گفته میراحمدی، این متخلفان که از استان‌های همجوار بودند، پس از تنظیم صورتجلسه اولیه و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رومشکان از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس بگیرند.