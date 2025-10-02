به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شعر این اثر که به کودکان غزه تقدیم شده و به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی است، توسط قاسم صرافان، مرتضی آل کثیر و محسن کریمی راهجردی سروده شده و توسط امیر جمال فرد تنظیم شده است.

تهیه کننده این اثر میثم محمدحسنی است.

این ترانه پس از قطعه «میکشونی» دومین اثر حامد زمانی پس از بازگشت دوباره او به عرصه خوانندگی بعد از حدود ۶ سال است.

متن آهنگ صمود حامد زمانی

عشق می‌خواست که ما برخیزیم

عقل می‌خواست که ما جا بزنیم

کدخدا گفت که ساکت باشید

ناخدا گفت به دریا بزنید

فلسطین فلسطین نام تو بر زبان‌ها

ببین پرچمت را به روی بادبان‌ها

فلسطین فلسطین نام تو بر زبان‌ها

ببین پرچمت را به روی بادبان‌ها

River to the sea

Gaza will be free

(از بحر تا نهر غزه آزاد خواهد شد)

River to the sea

Gaza will be free

(از بحر تا نهر غزه آزاد خواهد شد)

Sail sail liberty

Hey hey humanity

(به دریا بزن‌ای ناوگان آزادی، آهای آهای انسانیت)

Sail sail liberty

Hey hey humanity

(به دریا بزن‌ای ناوگان آزادی، آهای آهای انسانیت)

[قسمت عربی]کشتی کشتی طوفان طوفان‌ای غزه می‌آییم از تمام جهان

دریا دریا غیرت در دل

قرار ما غزه با تو در این ساحل

فلسطین فلسطین نام تو بر زبان‌ها

ببین پرچمت را به روی بادبان‌ها

فلسطین فلسطین نام تو بر زبان‌ها

ببین پرچمت را به روی بادبان‌ها

River to the sea

Gaza will be free

(از بحر تا نهر غزه آزاد خواهد شد)

Sail sail liberty

Hey hey humanity

(به دریا بزن‌ای ناوگان آزادی، آهای آهای انسانیت)