رییس مجلس در سفر به قم، به زیارت مضجع شریف حضرت معصومه (س) مشرف شد و برسر مزار شهید حاج رمضان نیز حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس شورای اسلامی غروب روز گذشته به قم سفر کرد و در مراسم تجلیل از اساتید و پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و رونمایی از آثار این مرکز، حضور یافت.

حضور در مراسم ختم همسر آیت‌الله سید علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق و دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی دیگر بخش سفر وی در شب گذشته بوده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز نیز در حرم حضرت معصومه (س) حضور یافت و ضمن زیارت مضجع شریف به نماز و دعا پرداخت.

وی در حاشیه زیارت خود با برخی از زائران حرم به صورت مستقیم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی همچنین بر سر مزار سرلشکر شهید محمدسعید ایزدی (حاج رمضان) نیز حضور یافت.