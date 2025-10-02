پخش زنده
موزه فرش مجموعه جهانی باغ اکبریه بیرجند، که تعدادی از فرشهای دستباف نفیس خراسان جنوبی را در خود جای داده است، پس از انجام ساماندهی و اقدامات بهسازی، بار دیگر گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر موزههای خراسان جنوبی گفت: ساماندهی اخیر موزه فرش با هدف ارتقای شرایط نگهداری، نمایش و معرفی بهتر آثار، با تلاش جمعی مسئولان و همکاری کارکنان مجموعه جهانی اکبریه و امور موزهها انجام شد و بخشهای مختلفی را دربر گرفت.
تکتم بهرَوِش با اشاره به جزئیات این اقدامات افزود: در این فرایند، پنجرههای موزه مرمت و نورپردازی فضای داخلی اصلاح شد تا فرشها در شرایط نوری مطلوبتری به نمایش گذاشته شوند.
به گفته وی همچنین سازههای نمایش فرشها تعمیر و تقویت شدند تا امنیت و پایداری آنها تضمین شود.
بهرَوِش با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت آثار تاریخی گفت: برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی، تمامی فرشها و فضای موزه بهطور کامل نظافت و سمپاشی شدهاند تا از هرگونه آلودگی و آفت مصون بمانند.
مدیر موزههای خراسان جنوبی گفت: موزه فرش باغ اکبریه همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ آماده بازدید علاقهمندان است و بازدیدکنندگان میتوانند از نزدیک با بخشی از میراث ارزشمند فرشهای دستباف خراسان جنوبی آشنا شوند.