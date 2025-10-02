به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تربت جام گفت: برگزاری جلسات در مناطق به تصمیم گیری ها و مطالبات مطلوبتر انجام میگیرد و با توجه به تردد خودروهای ترانزیتی، متجاوزان مرزی و خرده فروشیها آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر شهرستان تربت جام را تهدید میکند و اولویت با پیشگیری و فرهنگ سازی است.
مه آبادی افزود: مواد مخدر از سنتی به صنعتی رفته است و خانوادهها از این وضعیت آگاهی ندارند و پلیس مبارزه به مواد مخدر علی رغم فعالیتهای خوب نیازمند تجهیزات و امکانات بیشتر از جمله خودرو است.
وی ادامه داد:
زندی دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر استان گفت: بیش از ۴ هزار نفر در راه مقدس مبارزه با مواد مخدر جان شیرین خود را تقدیم انقلاب، مردم و خانوادهها کردند.
معاون سیاسی استاندار گفت: جلسه شورای هماهنگی استان و پنج فرماندار که در حاشیه مرز هستند به صورت منطقهای برگزار شد برای این که هم از زمان هم از موقعیت جغرافیایی و این که جا به جاییها کمتر بشود در واقع یک نوع صرفه جویی برای همه است در تربت جام برگزار شد.
وی افزود: در حوزه مواد مخدر دستگاههای مختلف چه فرهنگی، امنیتی و انتظامی درگیر هستند تاکید شورا، اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر است خارج از آن اقدامات امنیتی بزرگی که انجام میشود این فرآیند باید به یک فرآیند اجتماعی بشود و در سطح جامعه با کمک مردم و دستگاههای اجرایی وفرهنگی کار را پیش ببریم و بتوانیم به نتایج بهتری برسیم.
معاون استاندار گفت: سیاستهای جدید شورای مبارزه با مواد مخدر امنیتی و انتظامی نیست، باید کار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و درمان صورت بگیرد و با هماهنگی شورا از ظرفیت ثمنها استفاده شود.
نبی پور افزود: بیش از ۵۰ درصد کمپ ماده ۱۶ کشور در استان خراسان است و این افتخار نیست و سیاست بر این است که افزایش پیدا نکند.
وی اضافه کرد: کمپها باید به میزان ظرفیت پذیرش داشته باشند و کمپ ماده ۱۶ تربت جام دو برابر ظرفیت جمعیت دارد که از شهرهای مجاور پذیرش میشوند و با توجه به برگشت فرد معتاد در چند مرحله به کمپ نشان میدهد که عملکرد درست نبوده است.
وی تصریح کرد: کمکهای اداری و خیران که به کمپ ها صورت میگیرد باید نتیجه داشته باشد و تصمیم گیری و تصمیم سازیها با جدیت و محوریت اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و ورود ثمنها در شهرستانها جدیتر گرفته شود.
نبی پور تاکید کرد: نوع توزیع مواد مخدر، جنس و مدل مصرف متفاوت شده است و نیز اعتیاد هم زنانه و به سن پائین آمده و آسیبها در جامعه جدی تر شده است، بسیاری از آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر است و شورا باید مبارزه با پدیده مواد مخدر را جدی تر، پررنگ تر و مطالبه گرایانهتر پیگیری باشد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: در یکی از موضوعاتی که ما در حوزه زنان و خانواده درگیر هستیم بحث آسیبهای اجتماعی زنان از جمله اعتیاد بانوان است و اولویت اول پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر است که برگزاری دورههای آموزشی موضوع پیشگیری را پیگیری میکنیم و موضوع دوم درمان بانوان است که در مراکز کمپ ماده ۱۵و ۱۶ عزیزان ما حضور دارند و در حال درمان هستند.
فاطمه حامد افزود: موضوع خاص راه اندازی خانه مادر کودک است که نگهداری و درمان و ارتقا توانمندی مادران باردار است، چون در سطح کشور ما دستورالعمل ویژهای برای راه اندازی خانه مادر و کودک نداشتیم امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی این مرکز باشیم درمان بانوان که از اعتیاد آسیب دیده هستند خیلی میتواند کمک کننده باشد اعتیاد یک زن به عنوان مادر و ستون پایه خانواده تاثیرات مخربش قطعا بیشتر از مردان است.
اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر استان در سفر به تربت جام با حضور در منازل دو شهید نیروی انتظامی شهیدان احمد بابایی و عبدالحمید جامی الاحمدی از خانواده شهدای مبارزه با مواد مخدر دلجویی کردند و از کمپ ماده ۱۶ و کارخانه سیمان تربت جام بازدید کردند.