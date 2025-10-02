گزارش‌های میدانی از نقاط مختلف شهر زنجان حاکی از آن است که بازار گوشت مرغ تحت تأثیر کمبود عرضه و توزیع نامناسب قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این روزها، کمبود در بازار گوشت مرغ استان زنجان نارضایتی مردم را به دنبال داشته است. با وجود ادعا‌های مسئولین مبنی بر عدم وجود کمبود تولیدی، واقعیت در فروشگاه‌ها چیز دیگری است؛ موجودی مرغ در کمتر از چند ساعت به اتمام می‌رسد

هرچند مسئولان تولیدی استان را کافی می‌دانند، اما این پاسخگویی ناکافی، نتوانسته است التهاب بازار و گلایه مردم از نبود یک کالای اساسی را تسکین دهد.

به نظر می‌رسد تا زمانی که راهکاری برای نظارت قاطع بر قیمت‌ها اتخاذ نشود، این قصه سر دراز دارد.

به همین منظور صدا و سیمای زنجان در برنامه‌ای با هدف “زیر ذره بین بردن نظارت بر بازار مرغ”، از مدیر کل تعزیرات حکومتی برای پاسخگویی مستقیم دعوت کرد تا راهکار‌های قاطع برای نظارت بر بازار این کالای اساسی تشریح شود.

با این حال، مدیر کل تعزیرات در این برنامه حاضر نشد و تنها معاون ایشان به نمایندگی حضور یافت. معاون تعزیرات در این برنامه بر قول اجرای نظارت‌های مستمر تأکید کرد، اما این سوال در ذهن مخاطبان زنجانی همچنان باقیست که آیا وعده‌های نظارتی با همان قاطعیت وعده داده شده اجرا خواهند شد یا خیر؟