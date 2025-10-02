پخش زنده
امروز: -
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد: تجمع مردم یزد در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، فردا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد اعلام کرد: تجمع مردم یزد در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، فردا جمعه ۱۱ مهرماه در میعادگاههای نمازجمعه سراسر استان یزد برگزار میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد از مردم دارالعباده یزد دعوت کرده تا فردا با شرکت در این تجمع، ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، حمایت خود را از مردم مظلوم غزه و فلسطین اعلام کنند.