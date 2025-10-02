به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز بوشهر؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در آیین افتتاح این طرح‌ها گفت: طرح‌های هفته گردشگری استان با حجم سرمایه‌گذاری ۱۱۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید که شامل هتل یک‌ستاره میداف عسلویه، مرکز گردشگری ساحلی عسلویه، مرکز گردشگری ساحلی واران بوشهر، مرکز خدمات مسافرتی دیر و اقامتگاه سنتی عسلویه است.

وی گفت: با اجرای این طرح‌ها برای ۴۰ نفر شغل ایجاد شده است.

رستمی در پایان به نقش و جایگاه استان بوشهر در گردشگری ساحلی و دریایی اشاره و عنوان کرد: تبدیل این استان ساحلی به عنوان کانون گردشگری ساحلی و دریایی کشور از اهداف بنیادین سند آمایش سرزمینی است که از طریق فعال سازی طرح‌های پیشران و مناطق نمونه گردشگری ساحلی و دریایی در دولت چهاردهم عملیاتی خواهد شد.