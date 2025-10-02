رئیس جمهور در نشست با خیران مدرسه ساز در بندرعباس گفت: امسال بیش از دو هزار و ۲۰۰ مدرسه در کشور به بهره برداری رسید که اعتبار دولتی آنچنانی نداشت.

رئیس جمهور: ساختار عملیاتی در حوزه آموزش و پرورش به سمت مردم برود

رئیس جمهور: ساختار عملیاتی در حوزه آموزش و پرورش به سمت مردم برود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، آقای پزشکیان خطاب به خیران مدرسه ساز گفت: در روش کارتان بازنگری کنید و تجهیزات و روش آموزشی را تغییر بدهید و منتظر دولت نمانید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نباید به نفت و گاز وابسته باشیم که با چیزهایی مانند اسنپ بک ما را بترسانند.

آقای پزشکیان گفت: معلمان باید نسل های جدید را قوی و با این باور تربیت کنند که برای این مسائل راهکار پیدا کنند زیرا بی نهایت راه حل برای اینگونه مشکلات وجود دارد و نباید بگذاریم کیفیت آموزش غیر استاندارد باشد.

رئیس جمهور با بیان اهمیت تربیت نیروهای متخصص گفت: سرمایه انسانی مهمتر از سرمایه مادی و تجهیزات است. آنچه مهم است تربیت نیروی متخصص است زیرا سرمایه، آنها هستند .

دکتر پزشکیان افزود: ما می خواهیم فرزندان کشور را در بهترین شرایط آموزشی تربیت کنیم و مردم این را باور کنند.

برای ارتقای کشور باید استعداد ها و ظرفیت های دانش آموزان با اصلاح نظام آموزشی شکوفا شود .

رئیس جمهور براجرای نهضت مدرسه سازی با کمک مردم تاکید کرد و افزود: هر زمان مردم در صحنه بوده اند مشکلات بهتر برطرف شده است .

نباید به گونه ای باشد که افرادی که پول و ثروت دارند از مدارس خوب بهره مند شوند و عامه مردم از آموزش خوب محروم باشند.

البته نباید فقط به انتظار دولت نشست و باید در این زمینه مردم هم به میدان بیایند.

رئیس جمهور در این نشست بر استفاده از سامانه های تولید برق خورشیدی برای تامین برق مدارس و صرفه جویی در مصرف برق تاکید کرد.

وی گفت: درجه کولر اتاق بنده در تابستان بین ۲۸ تا ۳۰ درجه بود.