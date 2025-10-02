پخش زنده
امروز: -
ورود گردشگران به کویر مرنجاب و سیازگه آران و بیدگل رایگان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آران و بیدگل گفت: ورود گردشگران به کویر مرنجاب و سیازگه در روزهای پنج شنبه و جمعه رایگان است.
محمدجواد عبدلی با بیان اینکه ظرفیتهای گردشگری آران و بیدگل باید به همه مردم ایران و جهان معرفی شود، ادامه داد: همچنین ورود به شهر زیرزمینی نوشآباد پنجشنبه (۱۰ مهرماه) رایگان و جمعه (۱۱ مهرماه) به نیمبها محاسبه خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری جشنواره ملی مرنجاب این جشنواره از ۲۳ تا ۲۵ مهر با محورهای گردشگری مذهبی، فرهنگی، طبیعی و تاریخی خبر داد.
منطقه نمونه گردشگری مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل جزو بکرترین و زیباترین کویرهای کشور است که از شمال به دریاچه نمک، از غرب به کویر مسیله، دریاچه حوض سلطان و حوض مره و از شرق به پارک ملی کویر منتهی میشود.
مرنجاب با برخورداری از ظرفیت فعالیتهایی مانند کویرنوردی، آفرود، موتورسواری، سافاری، شترسواری و اسکی روی شن و ماسه، سالانه میزبان دهها هزار نفر گردشگر داخلی و خارجی است.
کویر سیازگه هم پهنهای گسترده در دامن ریگزارهای شمال ابوزیدآباد و دروازه ورود به پناهگاه حیات وحش یخاب است که تا شهر ابوزیدآباد آران وبیدگل کمتر از ۱۰ کیلومتر فاصله دارد
شهرستان آران و بیدگل با جمعیت افزون بر ۱۰۳ هزار نفر در فاصله نزدیک به ۶ کیلومتری کاشان و ۲۱۵ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.