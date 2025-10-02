به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: شهرستان کوهرنگ به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، شرایط سخت گذر و حجم بالای تردد به ویژه در مسیر‌های روستایی نیازمند توسعه و بهسازی راه‌ها و ابنیه فنی است و تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال برای ساخت و مرمت پل‌های شهرستان کوهرنگ هزینه شده است.

امین قوامی افزود: در حوزه تعمیرات اساسی پل‌های شاه‌منصوری، دزک سرچشمه و صمصامی با ۵۵ میلیارد ریال و پل‌های ارته‌فریک ۱ و ۲ با ۴۵ میلیارد ریال مرمت شده است.

وی گفت: همچنین طرح ساخت پل درزگه با اعتباری معادل ۸۵میلیارد ریال در دست اجرا است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات تنقیه پل‌های شهرستان کوهرنگ نیز با اعتباری بیش از سه میلیارد ریال انجام شده است.

وی افزود: افزون براین دیوار حائل صمصامی نیز با ۳۷ میلیارد ریال اعتبار احداث و عملیات روکش آسفالت محور پل دشتک – صمصامی نیز با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار تکمیل شده است.

قوامی در خصوص پروژه‌های در حال مناقصه گفت: عملیات روکش آسفالت محور گردنه چری – تاراز به طول ۲۰ کیلومتر و همچنین محور چری – دشتک در مرحله برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات امانی شهرستان کوهرنگ افزود: در محور روستایی تَبَرَک – تلخدان اجرای قنو و شن‌ریزی به طول ۲ کیلومتر انجام شده و در محور مازسوخته نیز عملیات ترانشه‌برداری و شن‌ریزی به طول چهار کیلومتر به پایان رسیده است.

به گفته قوامی، همچنین پروژه محور شیخ‌علی‌خان – چما به طول چهار کیلومتر در حال اجراست.