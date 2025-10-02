پخش زنده
۸۰ مقرریبگیران بیمه بیکاری نیمه نخست امسال، در خراسان جنوبی به اشتغال بازگشتند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از بازگشت ۸۰ نفر از مقرریبگیران بیمه بیکاری به بازار کار و حمایت از بیش از ۲۷۰۰ کارگر بنگاههای اقتصادی مشکلدار خبر داد.
اشرفی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بیمه بیکاری و اشتغال پایدار گفت: یکی از مهمترین سیاستهای ما در استان این است که مقرری بیمه بیکاری صرفاً یک حمایت موقت باشد تا افراد بتوانند دوباره مسیر خود را در بازار کار پیدا کنند.
به گفته وی در این رابطه ۸۰ نفر از مقرریبگیران با استفاده از ظرفیتهای خوداشتغالی و معرفی به کارفرمایان، موفق شدند مجدداً به چرخه اشتغال بازگردند.
اشرفی گفت: هزار و ۱۴۶ نفر از ابتدای سال تاکنون زیرپوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در کنار این موفقیت، اداره کل با همکاری نهادهای نظارتی و کارشناسان، ۱۶۹ مورد اشتغال پنهان را کشف و شناسایی کرده و همچنین مقرری به دلیل عدم پذیرش شغل پیشنهادی یا عدم حضور در کلاسهای مهارتآموزی و آمادهبهکار بودن، قطع شده است.
وی همچنین به نقش حمایت از بنگاههای اقتصادی بحرانی در حفظ اشتغال اشاره کرد و گفت: در سال جاری، با اقدامات حمایتی، مشاورهای و اعطای تسهیلات، توانستیم زمینه حفظ شغل برای ۲۵ بنگاه را فراهم کنیم و در مجموع بیش از دو هزار و ۷۰۵ نفر از کارگران بنگاههای مشکلدار استان زیرپوشش سیاستهای تثبیت و صیانت از اشتغال قرار گرفتند.
اشرفی افزود: بیمه بیکاری در استان تنها یک سیاست حمایتی نیست، بلکه بخشی از برنامه کلان اشتغال است که در کنار آموزشهای مهارتی، معرفی به بازار کار، کمک به خوداشتغالی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در مسیر توسعه پایدار استان حرکت میکند.