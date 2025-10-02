به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دوبرادران پس ارائه نتایج تحقیقات خود در این نشست همایش اظهار داشت: بیست‌وهفتمین همایش جهانی پیشرفت‌ها در فناوری‌های استخراج یکی از معتبرترین گردهمایی‌های علمی در حوزه روش‌های نوین استخراج و آنالیز است که با حضور پژوهشگران برجسته از بیش از ۲۰ کشور جهان از جمله آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا، فرانسه، انگلیس، سوئیس و برزیل برگزار شد.

وی افزود: در مجموع، بیش از ۴۰ سخنرانی تخصصی و ۷۵ پوستر علمی در زمینه‌های محیط‌زیست، بهداشت، مواد غذایی، میکروپلاستیک‌ها و فناوری‌های نوین در این کنگره ارائه شد.

دوبرادران اضافه کرد: ته‌سیگار‌ها یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی زیست بوم‌های آبی به شمار می‌روند و می‌توانند ترکیباتی، چون میکروپلاستیک‌ها، هیدروکربن‌های آروماتیک، ترکیبات فنولی، آروماتیک‌آمین‌ها، نیکوتین، فلزات سنگین و همچنین بنزن، تولوئن، اتیل‌بنزن و زایلن را وارد محیط کنند.

دوبرادران به محاسبه میزان انتشار جهانی این آلاینده‌ها نیز اشاره نموده و گفت: انتقال این ترکیبات سمی نه تنها منجر به سمیت در آبزیان از جمله ماهیان می‌شود، بلکه در نهایت آلودگی به زنجیره غذایی انسان منتقل شده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: که حضور در چنین رویداد‌های بین‌المللی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های علمی کشور و تبادل تجربه با محققان برجسته دنیا در حوزه محیط‌زیست، بهداشت، ایمنی مواد غذایی و آلودگی‌های نوظهور است.