جمعی از مسئولان شهرستان نقده ازسال‌ها ایثار و استقامت خانواده شهیدان نوروزعلی اسد پور و ودود رجب نژاد تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جمعی از مسئولین سپاه شهرستان نقده با والدین شهیدان نوروزعلی اسد پور و ودود رجب نژاد دیدار و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند.

فرمانده سپاه شهرستان نقده ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، صبر و استقامت والدین شهدا را الگویی برای نسل امروزی دانست و افزود: نقش و اهمیت رزمندگان و خانواده‌های شهدا در هشت سال دفاع مقدس مثال زدنی است و امروز اقتدار ایران اسلامی را مرهون رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان هشت سال دفاع هستیم.

سرهنگ محمد زوار افزود: امروز وظیفه سنگین سرکشی و مرتفع کردن مشکلات والدین شهدا در کوتاه‌ترین زمان بر عهده ماست.

شهید نوروزعلی اسدپور سرباز شهید جمعی سپاه پاسداران در سال ۱۳۶۸ در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت رسید و ودود رجب نژاد تیرماه ۱۳۷۰ در شهر نقده به فیض شهادت نایل شد.