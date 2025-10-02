به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاه‌آبادی امروز ۱۰ مهر در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: از ابتدای سال تاکنون به طور میانگین ۲۱۰ تن در روز کشتار مرغ داشته‌ایم در حالی که حداکثر مصرف مرغ روزانه در استان کمتر از ۱۸۰ تن است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در استان با هیچ‌گونه کمبود مرغی مواجه نیستیم، اما به علت افزایش قیمت مرغ در سایر استان‌ها، برخی از افراد نسبت به خروج گوشت مرغ یا مرغ زنده به صورت غیر مجاز اقدام می‌کنند که در این جلسه تدابیر لازم پیش‌بینی شد.

امیدی شاه آبادی گفت: تشدید نظارت و کنترل بازار در خصوص عرضه، توزیع و قیمت کالا‌های اساسی توسط دستگاه‌های مربوطه با ایجاد گشت‌های مشترک با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی استان و فرمانداران شهرستان‌ها تا ثبات در بازار ضروری است.