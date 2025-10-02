دستگیری کلاهبردار میلیاردی در ایلام
فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری یک کلاهبردار میلیاردی در عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز ایلام
؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری و فروش مال غیر در قالب واحدهای آپارتمانی در شهرستان ایلام و متواری شدن متهم، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان پس از چندین روز تلاش شبانهروزی و اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را در یکی از استانهای مرکزی کشور شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات و پس از مواجهه با مستندات موجود، به ارتکاب جرائم خود اعتراف کرد.
وی یادآورشد: بررسیهای اولیه شکایت مالباختگان نشان میدهد این فرد با شگرد فروش مال غیر، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از شکات کلاهبرداری کرده است.
سردار سلمانی مطرح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.