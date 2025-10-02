پخش زنده
مدیر بنیاد مسکن ملایر گفت: بیش از ۷۰ درصد معابر خاکی روستای قشلاق انوچ ازتوابع بخش سامن ملایرآسفالت ریزی انجامشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهرامی افزود: با اجرای فازدوم طرح هادی بیش از ۷۰ در صد معابر روستای قشلاق انوچ ساماندهی وازنعمت آسفالت بهرهمند شدند.
وی بیان کرد: عملیات این پروژه شامل جدولگذاری به طول ۱۰۰۰ متر، زیرسازی ۰.۹ کیلومتر و آسفالتریزی به میزان۶۵۰۰ مترمربع است.
بهرامی تصریح کرد: این طرح با حمایت وهمراهی مسولان ارشد شهرستانی واستانی و صرف اعتبار ۳۹،۴۷۸ میلیون ریال از محل منابع ملی و استانی (در اختیار نمایندگان) و تامین قیر رایگان، در مهرماه امسال پایان یافت و تحویل اهالی روستا شد.